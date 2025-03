Poljska omejuje pravico do azila

Varšava, 27. marca - Poljski predsednik Andrzej Duda je v sredo podpisal zakon, ki vladi omogoča, da začasno omeji pravico do azila. Premier Donald Tusk je kmalu zatem sporočil, da bodo zakon nemudoma uveljavili in omejili pravico do azila migrantom, ki pridejo v državo iz Belorusije, poroča britanski BBC.