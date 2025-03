V Nemčiji požar v stanovanjskem bloku terjal dve življenji

Leverkusen, 27. marca - Požar v stanovanjskem bloku v zahodnonemškem mestu Leverkusen je terjal dve življenji, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. Gasilci lokalne gasilske brigade so pokojna na kraju oživljali, a sta kasneje podlegla poškodbam. V požaru so se poškodovali trije stanovalci, ki se zaradi opeklin zdravijo v bolnišnici, poroča nemška tiskovna agencija dpa.