Javno razpravo o vetrnicah v Rogatcu in Žetalah podaljšali za mesec dni

Ljubljana, 27. marca - Ministrstvo za naravne vire in prostor je za mesec dni podaljšalo javno objavo študije variant, okoljskega poročila in predloga državnega prostorskega načrta za sklop vetrnih elektrarn na območju občin Rogatec in Žetale. Javno razpravo z možnostjo podaje predlogov in pripomb so omogočili do 30. aprila.