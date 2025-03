V požaru na območju Most umrl 48-letni moški

Ljubljana, 27. marca - V enem izmed pritličnih stanovanj večstanovanjske stavbe na območju Most je ponoči izbruhnil obsežnejši požar. Gasilci so požar pogasil, policisti so zavarovali kraj, stanovalce stavbe so evakuirali. V stanovanju so na zaprtem balkonu našli truplo 48-letnega moškega, ki je po prvih podatkih umrl zaradi posledic požara, so sporočili s PU Ljubljana.