Vreme: Precej oblačno, vetrovno in večinoma suho

Ljubljana, 27. marca - Danes bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo na zahodu in severu. Predvsem v južnih krajih bo občasno rahlo deževalo. Krepil se bo severovzhodni veter, na Primorskem bo pihala zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem do 19 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo večinoma oblačno. Na jugovzhodu bodo že dopoldne možne rahle padavine, ki se bodo proti večeru od vzhoda širile proti zahodu. Še bo pihal severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, na severozahodu od -1 do 4, najvišje dnevne pa od 11 do 17, na Primorskem do 20 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo oblačno s padavinami, ki jih bo več na vzhodu Slovenije. Na Primorskem bo pihala šibka burja. V nedeljo bodo padavine postopno ponehale. Od zahoda se bo začelo jasniti. Spet se bo nekoliko okrepil veter severnih smeri.

Vremenska slika: Nad Apeninskim polotokom, Jadranom in Balkanom je ciklonsko območje. S severovzhodnimi vetrovi k nam doteka precej vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, le v krajih severno in zahodno od nas bo delno jasno. V krajih južno in vzhodno od nas bo občasno deževalo. Severovzhodni veter se bo okrepil, ob severnem Jadranu pa bo pihala zmerna do močna burja. V petek bo oblačnost postopno naraščala tudi v krajih severno in zahodno od nas. Padavine bodo sprva na Hrvaškem, popoldne pa se bodo pričele širiti tudi proti sosednjim pokrajinam Madžarske in Avstrije. Veter bo slabel.

Biovreme: Danes bo vremenski vpliv na počutje ljudi povečini ugoden. V petek bo vremenska obremenitev večji del dneva še nizka, popoldne pa bo pričela naraščati.