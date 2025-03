Cene nafte ob zadnjih ameriških ukrepih višje

Singapur, 27. marca - Cene nafte so se v azijskem trgovanju zvišale. Trgovce s črnim zlatom še vedno skrbi grožnja ZDA, da bodo uvedle carine na uvoz iz vseh držav, ki kupujejo črno zlato iz Venezuele, prav tako so slabo sprejeli nove ameriške sankcije za kupce iranske nafte. Poleg tega negativno odmeva tudi napoved ZDA o uvedbi carin na avtomobile in dele zanje.