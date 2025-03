Dnevnik: Višje sodišče znižalo kazen moškemu za spolno zlorabo zaradi zastaranja dela očitkov

Celje, 27. marca - Celjsko višje sodišče je na osem let zapora znižalo kazen moškemu, ki je dolga leta posiljeval mladoletno hčer, ji predvajal pornografijo in jo golo fotografiral. Dve kaznivi dejanji, za kateri je bil obsojen, pa sta namreč že zastarali, danes poroča časnik Dnevnik. Zaradi siljenja v spolne odnose, sta obtoženca obremenili tudi sestra in sestrična.