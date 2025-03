Krka dokončala presenečenje

Ljubljana, 26. marca - V najbolj izenačenem četrtfinalnem obračunu odbojkarskega državnega prvenstva med Krko in i-Vent Mariborom so se napredovanja nekoliko presenetljivo veselili Novomeščani. Ti so zmagali že v Mariboru, danes pa so presenečenje dokončali, na dobro obiskani tekmi v dvorani Marof so spet zmagali s 3:1.