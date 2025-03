Pred svetom Zpiza bo poročilo o pobiranju prispevkov za socialno varnost za lani

Ljubljana, 27. marca - Svet pokojninskega zavoda bo na današnji seji obravnaval poročilo Finančne uprave RS (Furs) o pobiranju prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje za lani. Iz njega izhaja, da je Furs lani pobral za skoraj 6,4 milijarde evrov prispevkov za socialno varnost, ki so prihodek pokojninske blagajne. To je 7,3 odstotka več kot leto prej.