Minister Novak s pristojno komisarko med drugim o posledicah podnebnih sprememb in zvereh

Bruselj, 26. marca - Minister za naravne vire in prostor Jože Novak se je pred zasedanjem Sveta EU za okolje v Bruslju na dvostranskem srečanju sestal z evropsko komisarko za okolje, vodno odpornost in krožno gospodarstvo Jessiko Roswall. Beseda je med drugim tekla o zmanjševanju posledic podnebnih sprememb in izrednih vremenskih dogodkov ter o upravljanju z zvermi.