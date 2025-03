Ormoška občina opozorila na onesnaženje vodotoka iz bioplinarne

Ormož, 26. marca - Na Opekarniški cesti v Ormožu so dopoldne zaznali obsežno onesnaženje državnega vodotoka, in sicer v neposredni bližini Bioplinarne Ormož, s katero upravlja podjetje Adastra. Kot so sporočili iz ormoške občine, je vzrok onesnaženja neposredno izlivanje odpadnih tekočin iz cevi, ki je speljana v vodotok na zahodni strani objektov.