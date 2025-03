Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (26. 3.)

Ljubljana, 26. marca - Avstrijska tiskovna agencija APA je med drugim poročala o predlogu novele zakona o zdravljenju neplodnosti, ki predvideva odpravo omejitve pravice do umetne oploditve samskim ženskam in ženskam v istospolnih zvezah. Poročala je tudi o predlogu o ustanovitvi sklada za ohranjanje in oživljanje slovenskega jezika na Koroškem.