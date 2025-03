Finance o neskladnostih pri podatkih o čakajočih na zdravstvene storitve (26. 3.)

Ljubljana, 26. marca - Andreja Rednak v komentarju Za ministrico vsi podatki, za javnost le tretjina piše o neskladnostih med podatki o številu čakajočih na zdravstvene storitve, ki jih NIJZ posreduje ministrstvu za zdravje in javnosti. Meni, da javnost nima prave predstave o številu čakajočih in predolgo čakajočih, ministrstvo in NIJZ pa se uskladitve lotevata prepozno.