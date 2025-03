DZ zavrnil predlog SDS za odprtje vseh arhivskih gradiv o trgovini z orožjem od leta 1945

Ljubljana, 28. marca - Poslanci DZ so v drugi obravnavi predloga zakona o dostopnosti in uporabi gradiva o osamosvojitvi, vojni za Slovenijo in trgovini z orožjem zavrnili dopolnilo SDS, po katerem bi javnosti odprli gradiva o trgovini z orožjem od leta 1945. Potrdili so več dopolnil Svobode, med drugim, da se rok za predajo arhivskega gradiva podaljšuje na štiri leta.