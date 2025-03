Zimski turizem v Avstriji ostaja pod ravnjo pred pandemijo

Dunaj, 29. marca - Zimski turizem v Avstriji si tudi pet let po izbruhu pandemije covida-19 še ni povsem opomogel od njenih posledic. V prvih štirih mesecih letošnje sezone so v hotelih, penzionih in počitniških apartmajih zabeležili več nočitev kot pred letom dni, a še vedno precej manj kot v enakem obdobju zimske sezone 2019/20.