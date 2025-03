Društvo slovenskih avdiovizualnih igralcev na Art kino mrežo naslovilo kritično javno pismo

Ljubljana, 26. marca - V Društvu slovenskih avdiovizualnih igralcev (DSI) so danes na člane Art kino mreže naslovili javno pismo, v katerem obsojajo, kot so zapisali, bojkot slovenskega filma v kinematografih. Izpostavljajo tudi, da pravica do nadomestila za igralce ni stvar izbire, ampak z zakonom priznana pravica od leta 2022, ki je tudi skladna z evropskimi standardi.