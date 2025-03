Crvena zvezda in Anadolu Efes do lahke, Panathinaikos do težke zmage

Ljubljana, 26. marca - Na zadnjih treh tekmah 31. kroga košarkarske evrolige so zmagali Crvena zvezda, Anadalu Efes in Panthinaikos. Beograjska ekipa se je poigrala z Virtusom iz Bologne in zanesljivo zmagala z 88:52, Anadolu Efes je bil boljši od Baskonie z 92:76, branilka naslova iz Aten pa je v Beogradu po hudem boju ugnala Maccabi iz Tel Aviva z 99:92.