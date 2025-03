Mladi v Slovenj Gradcu po večletnem čakanju na prostor za druženja v protest

Slovenj Gradec, 28. marca - Mladi v Slovenj Gradcu za popoldne napovedujejo protest v središču mesta, s katerim želijo opozoriti, da kljub obljubam občine že več let čakajo na prostor za druženje in ustvarjanje. Na občini pravijo, da je rešitev nujna in da jo že več let iščejo, da pa je pri tem treba upoštevati realne prostorske, finančne in organizacijske okvire.