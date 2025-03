DZ sprejel zakon, s katerim določa nov praznik - dan znanosti

Ljubljana, 28. marca - Poslanke in poslanci so soglasno sprejeli predlog novele zakona o praznikih in dela prostih dnevih, s katerim se 10. november določa kot nov državni praznik, dan znanosti. Pobudo za praznik je dala znanstvena skupnost, ki meni, da bo pripomogel k širši prepoznavnosti pomena znanosti in znanstvenih dosežkov. Praznik ne bo dela prost dan.