OECD in Evropska komisija pohvalila slovensko aktivno politiko zaposlovanja

Ljubljana, 30. marca - Slovenski trg dela je v zadnjih letih deloval dobro. Država ima vzpostavljen dober sistem izvajanja aktivne politike zaposlovanja, rezultati programov pa so za brezposelne zelo pozitivni, ugotavljata Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) in generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje.