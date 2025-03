KPK se bo pritožila na sodbo v prid Zalarju

Ljubljana, 26. marca - Na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) so za STA sporočili, da se bodo pritožili na vmesno sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani. To je ugotovilo utemeljenost odškodninskega zahtevka Aleša Zalarja do države v zadevi Škrlec in tudi da je bilo ravnanje KPK v neposredni vzročni zvezi s škodo, ki je nastala Zalarju.