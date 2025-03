DZ sprejel resolucijo o preprečevanju korupcije

Ljubljana, 28. marca - DZ je z 57 glasovi za, 31 vzdržanimi in brez glasu proti sprejel resolucijo o preprečevanju korupcije v Sloveniji. V opoziciji so bili v razpravi v DZ kritični do ravnanj aktualne vlade, ocenjujejo tudi, da toliko korupcije kot sedaj, še ni bilo. V koaliciji pa so med drugim izpostavili nujnost učinkovite implementacije nove resolucije.