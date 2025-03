V gradu Podsreda odprli dodatne prenovljene prostore

Kozje, 26. marca - V občini Kozje so danes odprli dodatne prenovljene prostore gradu Podsreda. Zanje so namenili 1,5 milijona evrov, od česar je milijon evrov preko razpisa v okviru načrta za okrevanje in odpornost prispevalo ministrstvo za kulturo, pol milijona pa občina. Po besedah ministrice Aste Vrečko gre za prenovo, ki bo "lepo legla na sam razvoj kraja".