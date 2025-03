V Nemčiji v petek nadaljevanje koalicijskih pogajanj

Berlin, 26. marca - V Nemčiji se bodo koalicijska pogajanja med konservativno unijo CDU/CSU in socialdemokrati (SPD) nadaljevala v petek, so danes sporočile stranke. Takrat se bodo poglobljeno lotili predlogov delovnih skupin, ki so jih prejeli v ponedeljek, poroča nemška tiskovna agencija dpa.