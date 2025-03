Slovenski in nizozemski strokovnjaki o trajnostni preobrazbi javnega potniškega prometa

Ljubljana, 26. marca - Strokovnjaki iz Slovenije in Nizozemske so na današnji konferenci Hitro proti trajnostni in prijazni mobilnosti v Ljubljani izmenjali znanja na področjih organizacije, komunikacije in digitalizacije javnega potniškega prometa. Udeleženci so med drugim izpostavili pomen krepitve javnega potniškega prometa in povezovanje različnih oblik mobilnosti.