Celjska policista bodočo mamico in očka pospremila v celjsko porodnišnico

Celje, 26. marca - Celjsko policijo je v torek poklical občan in povedal, da njegova žena na Frankolovem rojeva in da se pelje po njo. Na cesti Frankolovo-Celje je bila takrat gneča, zato je prosil za pomoč policijo. K njim sta se napotila celjska policista, ki sta potem vozilo bodoče mamice in očka srečala pri Škofji vasi in ju varno pospremila do porodnišnice.