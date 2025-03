ZDA uvedle trgovinske omejitve za več večinoma kitajskih subjektov

Washington, 26. marca - ZDA so dodale na desetine subjektov na črni seznam podjetij in ustanov, s katerimi je prepovedano trgovati. Ukrep velja za več deset subjektov iz Kitajske ter še nekaj iz drugih držav, za katere na ministrstvu za trgovino trdijo, da so njihove dejavnosti "v nasprotju z nacionalno varnostjo in zunanjo politiko ZDA".