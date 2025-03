V Rusiji obsodili 23 domnevnih pripadnikov bataljona Azov

Rostov, 26. marca - Sodišče v mestu Rostov na Donu na jugu Rusije je danes obsodilo 23 Ukrajincev na zaporne kazni do 23 let - po navedbah ruskih medijev gre za pripadnike ukrajinskega nacionalističnega bataljona Azov. Skoraj polovica obtoženih je sicer že pred sojenjem zapustila Rusijo v okviru izmenjav vojnih ujetnikov, zato so jim sodili v odsotnosti.