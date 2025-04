V Celju začetek 36. mednarodnega mladinskega pevskega festivala

Celje, 2. aprila - V Celju se danes začenja 36. bienalni mednarodni mladinski pevski festival, ki bo potekal do nedelje. Festival, na katerem bo nastopilo skoraj 6000 mladih pevcev, so letos še utrdili, saj je pod njegovo okrilje prišel tudi največji zborovski dogodek v Sloveniji Zborovski bum, so sporočili s celjske občine.