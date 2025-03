V Nemčiji racije proti teroristični skupini, ki naj bi načrtovala državni udar v Eritreji

Berlin, 26. marca - Nemški organi pregona so danes v šestih zveznih deželah izvedli racije proti 17 ljudem, ki so osumljeni članstva v teroristični skupini Brigade N'Hamedu. Skupina naj bi bila odgovorna za nekatere pretekle nemire v Nemčiji, v katerih so bili ranjeni policisti. Njen cilj pa je po navedbah nemškega tožilstva strmoglaviti vlado v Eritreji.