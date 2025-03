Letošnje Diagonale s 163 filmskimi produkcijami

Gradec, 27. marca - V avstrijskem Gradcu se danes začenja letošnji festival avstrijskega filma Diagonale, ki bo do 1. aprila na pogled ponudil 163 produkcij, od tega 91 svetovnih ali avstrijskih premier. Kot otvoritveni film festival bodo v Gradcu prikazali film Floriana Pochlatka z naslovom How to Be Normal and the Oddness of the Other World.