Policisti in gasilci iz Ljubljanice rešili osebo

Ljubljana, 26. marca - Na Šuštarjevem nabrežju je v torek okoli 16.30 oseba z brežine padla v reko Ljubljanico. Pri tem jo je odnesel tok, nato pa se ji je uspelo zadržati za luknjo v betonskem nabrežju. Policisti in gasilci so osebo rešili, pri tem pa ni bila poškodovana, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.