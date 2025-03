Vrata odpira knjižni sejem v Leipzigu

Frankfurt, 27. marca - V nemškem Leipzigu danes vrata odpira knjižni sejem, ki velja za najpomembnejše spomladansko srečanje založniškega sveta in bralcev. Sejem povezuje bralce, avtorje, založnike in medije z vsega sveta. Tudi letos bodo na sejmu, ki bo potekal do nedelje, prisotni slovenski avtorji.