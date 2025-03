Vreme: Večinoma pretežno oblačno, čez dan bo lahko nekaj sonca

Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem okoli 19 stopinj Celzija.

V četrtek bo zmerno do pretežno oblačno, proti večeru se bo ponekod prehodno delno razjasnilo. V Beli krajini in na Kočevskem bo zjutraj in dopoldne lahko rahlo deževalo. Severovzhodni veter se bo okrepil, na Primorskem bo pihala zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, v severnih krajih od 0 do 5, najvišje dnevne od 13 do 18 stopinj Celzija.

Obeti: V petek se bo oblačnost od vzhoda spet bolj zgostila, nekaj možnosti za sonce je dopoldne ponekod na zahodu. Zvečer bo v vzhodni Sloveniji pričelo rahlo deževati. Veter bo oslabel. V soboto bo oblačno z občasnimi padavinami, več jih bo v vzhodni polovici Slovenije. Ponekod bo pihal severovzhodni veter.

Vremenska slika: Nad Sredozemljem se nahaja višinska dolina s hladnim in nestabilnim zrakom. Ob šibkih višinskih vetrovih se pri nas zadržuje razmeroma topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno oblačno, popoldne se bo ponekod zahodno in severno od nas prehodno delno razjasnilo. Pojavljale se bodo manjše plohe, bolj pogoste bodo popoldne. Zapihal bo severovzhodnik, ob severnem Jadranu šibka do zmerna burja. V četrtek bo zmerno do pretežno oblačno, le v krajih severno od nas se bo delno razjasnilo. V krajih južno od nas bo občasno deževalo. Severovzhodni veter se bo okrepil, ob severnem Jadranu pa bo pihala zmerna do močna burja.

Biovreme: Danes bo obremenitev slabela in ponehala. V četrtek bo vremenski vpliv na počutje ljudi povečini ugoden.