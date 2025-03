DSP s podporo študentskim protestom v Srbiji in obsodbo nasilja na Zahodnem bregu in v Gazi

Ljubljana, 26. marca - Društvo slovenskih pisateljev (DSP) je izrazilo podporo študentskim protestom v Srbiji in obsodilo nasilje na Zahodnem bregu in območju Gaze. Društvo je vse v Srbiji pozvalo, naj se izognejo nasilju in vzpostavijo dialog. Ob tem je izrazilo zahtevo, naj Izrael preneha s svojo genocidno politiko.