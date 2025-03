V knjigi Težko je bilo, a smo zdržali življenjske zgodbe iz Porabja, Prekmurja in Slovenskih goric

Monošter, 29. marca - V Monoštru na Madžarskem so predstavili knjigo Težko je bilo, a smo zdržali / Žmetno je bilau, depa smo zdržali, ki prinaša šest življenjskih zgodb ljudi iz Porabja, Prekmurja in Slovenskih goric. Avtorica je etnologinja Pomurskega muzeja Murska Sobota Jelka Pšajd. Besedila so napisana v slovenščini, v porabsko narečje jih je prestavil Dušan Mukič.