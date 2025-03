Kopitarjevi kralji premagali Rangers, Ovečkin le še šest golov od rekorda

New York, 26. marca - V severnoameriški hokejski ligi NHL so kralji slovenskega zvezdnika Anžeta kopitarja tudi ob njegovi podaji premagali New York Rangers s 3:1. Washington je sicer izgubil z Winnipegom z 2:3 po podaljšku, a je ruski zvezdnik Aleksander Ovečkin dosegel še en gol in mu tako le še šest zadetkov manjka do rekorda Wayna Gretzkyja.