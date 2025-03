Poraz Olympiakosa pri Asvelu

Ljubljana, 25. marca - Košarkarji v evroligi so začeli 31. krog. Deveti poraz v ligi je nocoj doživel vodilni Olympiakos, ki ga je z 81:70 ugnal Asvel. Francozi so drugi polčas dobili s 15 točkami razlike. Še minuto in pol pred koncem je bila razlika vsega štiri točke, gostitelji pa so končnico dobili s kar 7:0.