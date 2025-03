Pregled - šport, 25. 3. (torek)

BARCELONA - Britanec Ethan Vernon je zmagovalec sprinta druge etape kolesarske dirke po Kataloniji. V finišu je bil močnejši od ponedeljkovega zmagovalca, 19-letnega rojaka Matthewa Brennana in Avstralca Kadena Grovesa. Favoriti so prišli v cilj z glavnino. V vodstvu ostaja Brennan, šest sekund pred Grovesom in 12 pred Nizozemcem Tiborjem Del Grossom. Primož Roglič je z zaostankom 15 sekund šesti, dve sekundi za kolesarjem Emiratov Špancem Juanom Ayosom.

BOISE - Švicarka Lara Gut-Behrami je zmagovalka zadnjega ženskega veleslaloma sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju v Sun Valleyju. Obe Slovenki sta se uvrstili v finale. Neja Dvornik je v finalu pridobila dve mesti in osvojila šesto mesto (+3,34), Ana Bucik Jogan (+7,72) je sezono končala na 16. mestu, a ostala brez točk za svetovni pokal. Gut-Behrami je vpisala jubilejne 100. stopničke v svetovnem pokalu.

ORLANDO - Košarkarji Los Angeles Lakers tudi po vrnitvi LeBrona Jamesa ne najdejo prave forme v severnoameriški ligi NBA. Doživeli so tretji zaporedni poraz, in sicer v gosteh proti Orlando Magicu s 106:118. Slovenec Luka Dončić je za Kalifornijce, ki so izgubili sedem od zadnjih desetih tekem, prispeval 32 točk.

NOVO MESTO - Košarkarji Krke so v 22. krogu lige OTP banka izgubili derbi z Ilirijo s 56:66. Na vrhu lestvice so zdaj izenačeni Krka, Ilirija in Domžale, slednji imajo odigrano tekmo manj.

BASEL - Nekdanja nogometna veljaka, Francoza Michela Platinija in Švicarja Seppa Blatterja, je švicarsko sodišče v Muttenzu znova oprostilo obtožb o goljufiji. Blatter je bil predsednik Mednarodne nogometne zveze Fife med letoma 1998 in 2015, nekdanji vrhunski nogometaš Platini pa je vodil evropsko zvezo Uefo med letoma 2007 in 2015. Afera dodobra zamajala mednarodno nogometno prizorišče; tako Blatter kot Platini sta morala zapustiti svoja položaja. Mesto predsednika Fife je februarja 2016 prevzel Švicar Gianni Infantino, septembra tistega leta pa je prvi mož Uefe postal Slovenec Aleksander Čeferin.

ANTALYA - Mlada slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je na pripravah v Turčiji odigrala še drugo pripravljalno tekmo in izgubila s Finsko z 0:1 (0:1), je sporočila Nogometna veza Slovenije. Finci se tako kot Slovenci pripravljajo na junijsko evropsko prvenstvo, do tesne zmage pa so prišli po golu Niklasa Pyyhtiäja v 17. minuti.

LJUBLJANA - Objava javnega razpisa za sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo v letu 2025 je predvidena v začetku aprila. Na voljo bo dobrih 5,8 milijona evrov, je sporočilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

LONDON - Krovna atletska zveza Svetovna atletika je potrdila vpeljavo jemanja vzorcev z brisom po notranji strani lica za določanje, ali je športnica biološko res ženskega spola, je poročala nemška tiskovna agencija dpa. Predsednik Svetovne atletike Sebastian Coe je pojasnil, da je odločitev izvršnega odbora še en dokaz več, da bo krovna organizacija "odločno zaščitila žensko kategorijo.

TEHERAN - Nogometaši Irana so se uvrstili na nogometno svetovno prvenstvo, ki ga bodo prihodnje leto gostile ZDA, Kanada in Mehika. Za napredovanje na sklepni turnir jim je zadostoval remi 2:2 (0:1) na domačem stadionu Azadi v Teheranu z Uzbekistanom.