Newyorške borze končale v zelenem

New York, 25. marca - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili navzgor. Svetovne delnice so v torek dosegle nekaj rasti, pri čemer je Wall Street v veliki meri napredoval, medtem ko so evropske delnice rasle skromno, saj so se zmanjšale skrbi glede prihajajočih carin ameriškega predsednika Donalda Trumpa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.