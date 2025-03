Nekdanjemu igralcu Cityja Bartonu pogojna zaporna kazen zaradi napada na ženo

London, 25. marca - Nekdanji angleški nogometni reprezentant in kasneje trener Joey Barton, ki je med drugim igral za Manchester City, je na Otoku prišel v navzkrižje z zakonom. Na sodišču Westminster v Londonu so ga obsodili na pogojno zaporno kazen, potem ko so ga spoznali za krivega, da je v družinski hiši napadel ženo, poroča agencija AFP.