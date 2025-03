Ob Mrtvem morju odkrili piramidi podobno stavbo

Tel Aviv, 28. marca - Izraelski raziskovalci so v bližini Mrtvega morja odkrili veliko piramidi podobno stavbo. Približno 2200 let stara stavba je nastala v obdobju Ptolemajcev (305 do 30 let pred našim štetjem) in v obdobju Selevkidskega cesarstva (312-47 pred našim štetjem), so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočili iz izraelskega urada za starine.