Rusija uveljavitev dogovora o Črnem morju pogojuje z odpravo vrste sankcij

Moskva, 25. marca - Rusija za uveljavitev dogovora o zagotovitvi varne plovbe v Črnem morju zahteva odpravo zahodnih sankcij proti ruskim bankam, ki sodelujejo pri mednarodni trgovini s kmetijskimi pridelki in proizvodi ter gnojili, in njihovo ponovno popolno vključitev v sistem Swift, so dan po ameriško-ruskih pogovorih v Rijadu danes sporočili iz Kremlja.