Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije z razstavo osvetljuje razvoj zdravstva pri nas

Ljubljana, 26. marca - Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije v Cekinovem gradu danes zvečer odpira letošnjo osrednjo občasno razstavo Zdravje je naše največje bogastvo. Izbrane zgodbe slovenske zdravstvene in medicinske dediščine od začetka 20. stoletja. Razstava osvetljuje razvoj zdravstva na Slovenskem in njegov pomen za družbo skozi čas, so sporočili iz muzeja.