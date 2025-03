Bruselj letos v znamenju art decoja

Bruselj, 31. marca - Kulturno dogajanje v Bruslju bo letos v veliki meri posvečeno art decoju, umetniškemu gibanju 20. let prejšnjega stoletja, ki je pustilo pečat v arhitekturi in dekorativni umetnosti. Sto let po razstavi dekorativne umetnosti v Parizu, ki je bila odločilna za nastanek art decoja, v belgijski prestolnici z vrsto dogodkov obujajo njegovo dediščino.