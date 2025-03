Bela hiša: Rusija in Ukrajina bosta zagotovili varno plovbo v Črnem morju

Washington/Kijev, 25. marca - Na ločenih pogovorih v Savdski Arabiji sta se Rusija in Ukrajina strinjali, da bosta zagotovili varno plovbo v Črnem morju, so danes sporočili v Beli hiši. Kot so dodali, bodo ZDA ob tem Rusiji pomagale obnoviti dostop do svetovnega trga za njene kmetijske proizvode. V Kijevu so medtem sporočili, da bodo za ta namen potrebna dodatna posvetovanja.