Atletski zvezdnik Ingebrigtsen na sodišču o očetovih zlorabah

Oslo, 25. marca - Dvojni olimpijski prvak Jakob Ingebrigtsen, norveški tekač na srednje in dolge proge, se je danes udeležil sojenja očetu. Ta je obtožen zlorab atletskega zvezdnika in njegove sestre. V pričanju je potrdil, da je njegovo otroštvo in mladost zaznamoval strah zaradi "manipulativnega očeta", ki je "želel imeti vse pod nadzorom", poroča AFP.