Zaupanje potrošnikov v ameriško gospodarstvo na najnižji ravni po letu 2021

New York, 25. marca - Indeks zaupanja potrošnikov v ameriško gospodarstvo je marca nazadoval četrti mesec zapored in pri tem dosegel najnižjo raven od sredine pandemije covida-19 leta 2021. Znižal se je za 7,2 točke na 92,9 točke, so danes sporočili iz newyorške organizacije Conference Board. Anketirance vse bolj skrbi trgovinska politika ZDA.