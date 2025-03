Umrl Jože Mušič, prvi Slovenec z jadrnico okoli sveta

Ljubljana, 25. marca - Umrl je Jože Mušič (1935-2025), jadralec, mojster fotografije, filmar, popotnik in vsestranski športnik, so danes sporočili iz Založbe Didakta. Mušič velja za slovensko jadralsko legendo. Bil je prvi Slovenec, ki je v letih od 1988 do 1990 objadral svet. V začetku januarja je dopolnil 90 let.