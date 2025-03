Na Češkem vladajoče stranke znova na volitve kot zavezništvo

Praga, 25. marca - Na Češkem nameravajo tri vladajoče konservativne stranke na parlamentarnih volitvah septembra znova nastopiti kot zavezništvo. Dogovor o tem so podpisale danes. Ob tem so bili vodje strank kritični do opozicijskega populističnega gibanja Ano nekdanjega premierja Andreja Babiša, ki sicer glede na ankete vodi.